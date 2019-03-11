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padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 22:14
Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir? sorusu ve cevabı...

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Yeni Osmanlı padişahı kendi adına sikke kestirdikten sonra önceki padişahın adına basılmış sikkeleri toplayıp el koyanlara ne ad verilir?
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