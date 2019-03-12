2019 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı atama ve nakil başvurusu nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı atama ve nakil için 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin;

1. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 01 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yapmaları,

2. Yukarıda zikredilen unvanlardaki personelden nakil talebinde bulunanların Başkanlığımız http://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki "Personel Nakil Formu" nu, ilçe müftülerinin ise buna ilaveten ekteki "İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu" nu doldurarak müracaatta bulunmaları,

3. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,

4. Mazeret sebebiyle nakil talebinde bulunacak olanların, mazeretlerine ilişkin belgeleri ilgili sisteme yüklemeleri ayrıca Başkanlığa göndermemeleri,

5. Söz konusu yönetmelik gereği, öncelikli olarak sınıf ve grup hizmetine tabi personelden 01 Haziran 2019 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların durumlarının değerlendirileceği,

6. Nakil talebinde bulunacak personelin ancak sistem üzerinde tanımlı olan münhal/münhal hale gelebilecek yerleri tercih edebileceği,

7. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen bazı yerlere atama yapılabileceği veya bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,

8. Atama onay tebliği yapılan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 ve 63 üncü maddelerinde zikredilen süreler içerisinde eski görevlerinden ayrılıp yeni görevlerine başlamaları gerektiği, aksi takdirde ikinci bir yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemlerin yapılacağı,

Hususları ilgililere önemle duyurulur.

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