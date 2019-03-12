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'deki dehşete 32 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen (22) hakkında, "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 10:22
Bakırköy'deki dehşete 32 yıla kadar hapis istemi

Göçmen'in olayların yaşandığı esnada 0,43 promil alkollü olduğu da tespit edildi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Göçmen önümüzdeki günlerde 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Bakırköy'deki dehşete 32 yıla kadar hapis istemi
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