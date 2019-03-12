Bakırköy'deki dehşete 32 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Görkem Sertaç Göçmen (22) hakkında, "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs" , "Yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Giriş Tarihi: 12.3.2019 10:12Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 10:22
Göçmen'in olayların yaşandığı esnada 0,43 promil alkollü olduğu da tespit edildi. İddianame kabul edildi. Şüpheli Göçmen önümüzdeki günlerde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.