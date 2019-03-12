Barınağı basıp köpekleri saldı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'da hayvan barınağına giren alkollü bir kadın, barınak görevlisine saldırıp, köpekleri serbest bıraktı. Dün sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi'ne ait Torba Hayvan Barınağı'na gelen A.B. isimli alkollü olduğu iddia edilen kadın önce barınak görevilisi Mustafa Bulut'a saldırdı. Barınağın kapısını taşla kıran kadın daha sonra sokak köpeklerinin bulunduğu kafeslerin kapısını açtı. Yaklaşık 100 köpek barınaktan kaçtı. Barınak yetkilisi polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, kadını gözaltına aldı. Barınak çalışanları ise teyakkuza geçerek köpekleri toplamaya başladı. Yaklaşık 60 köpeğin toplandığı 40 kadar köpeğin ise arandığı öğrenildi.