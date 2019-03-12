Çapa Tıp Fakültesi’nin ecza deposunu çalışanlar soymuş!

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin eczane bölümünde anestezide kullanılan birçok ilacın 6 kişilik bir grup tarafından çalınarak el altından satıldığı ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik amirliğini yapan Zafer E.'nin yaşanan olayı Başhekime bildirmesi üzerine şüpheliler emniyet güçlerine ihbar edildi. Yürütülen operasyon kapsamında suçüstü yakalanan hırsızlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA TAKILDI

Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede hırsızlık olayı şöyle anlatıldı: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin güvenlik amirliğini yürüten Zafer E. hastanenin eczane bölümünde hırsızlık yapıldığı üzerine ihbar aldı. İhbarın ardından güvenlik kameraları inceleme altına alınarak 6 şüpheli tespit edildi.

POLİSLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Olayın hastane Başhekimi Mustafa Oral Öncül'e bildirmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı. 14 yıldır hizmetli olarak hastanede görev yapan Çetin K. sırt çantası ile eczane çalışanları Seyrani B. ve Mehmet K.'dan ilaçları alarak otoparkta kendisini bekleyen Sezgin C.'ye teslim etti. Bu sırada takipte olan polisler aracı durdurarak Sezgin C. ve Halil D.'yi gözaltına aldı. İlaçları satın aldığı tespit edilen Kubilay K. ve Adnan K. de diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DEFALARCA ANESTEZİ İLAÇLARI SATMIŞLAR

Emniyette ifadeleri alınan eczane çalışanları Seyrani B. ve Mehmet K. daha öncede anestezide kullanılan 42 adet tıbbi malzemeyi farklı tarihlerde Kubilay K.'ye para karşılığında sattıklarını itiraf etti. Çetin K. ise hastalar için kullanılan 12 adet tıbbi malzemeyi Sezgin C.'ye para karşılığında teslim ettiğini söyledi ancak Kubilay K. ve Adnan K. ilaçları para karşılığında aldıklarını kabul etmedi.

TUTUKLU YARGILANIYORLAR

6 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıl hapis cezası talep edildi. 6 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.