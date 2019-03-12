Eşini öldürtmek için kiralık katil tuttu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Şişli'de bulunan Anthill Rezidansları otoparkında Ahmet Ç. silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet teşebbüsü üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda Ahmet Ç.'ye saldırıyı eski eşinin azmettirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili iddianame düzenlendi. İddianamede, Ahmet Ç.'nin öldürülmesi için eski eş İlknur Ö.'nün kiralık katil tuttuğu belirtildi ve olay şöyle anlatıldı: Otomobilin içindeki Ahmet Ç.'ye silahla öldürme kastıyla tetikçi tarafından iki el ateş edildi. Öldürmeye teşebbüs ettiği kişi vurulduktan sonra şüpheli motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Daha sonra polise ifade veren Ahmet Ç., eski eşinin kendisini öldürtmek için 1 milyon TL'ye adam tuttuğunu söyledi. Ahmet Ç.'nin olayı öğrendiğini iddia ettiği Mehmet Emin Y., Ahmet D. ve eski eşi İlknur Ö. gözaltına alındı. Mehmet Emin Y. ifadesinde, İlknur Ö.'nün kendisine eski eşinin yaralanması için 400 bin lira verdiğini, Ahmet D.'ye ise 100 bin lira verdiğini ifade etti. Bu paranın 75 bin lirasını arkadaşı Ahmet D.'nin kendisine verdiğini ancak borcu olduğu için bu parayı aldığını belirtti.İlknur Ö. ise ifadesinde, Ahmet Ç.'nin boşanmadan önce kendisini aldattığını, onunla ilgili bilgilerin yer aldığı kâğıdı bir dedektife verdiğini ve kâğıdın başka birinin eline nasıl geçtiğini bilmediğini beyan etti. İlknur Ö. kiralık katil tuttuğunu inkar etti. Tetikçi Engin B. ise yakalanamadığı için ifadesi alınamadı. 3 şüpheli ve hakkında arama kararı bulunan tetikçi Engin B. hakkında 'Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs' suçlaması kapsamında hapis cezası talep edildi.