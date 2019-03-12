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Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

'nin Düziçi ilçesinde ailevi sorunlar yaşayan E.B. (50), eşinin çalıştığı iş yerinin önünde kendini yakmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından engellenen E.B.'nin kendini yakma girişimi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 12:50
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Olay, dün Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ayrılmak üzere olduğu eşi ile konuşmak için çalıştığı iş yerine geldi. Burada tartışan taraflardan E.B., yanında getirdiği şişedeki benzini üzerine dökmeye başladı. Bu sırada vatandaşlar tarafından fark edilen E.B., kendine müdahale etmek isteyenlerden kaçarak bir elinde çakmakla üzerine benzin dökmeye devam etti. Çevredeki esnaf, E.B.'yi etkisiz hale getirerek elindeki çakmağı aldı. Olay yerine gelen polis ekibi, E.B.'yi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Daha sonra karakolda ifadesi alınan E.B., serbest bırakıldı. Bu arada E.B.'nin üzerine benzin dökmesi ve esnafın müdahalesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı
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