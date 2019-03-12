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’da aranan gencin cesedi denizden çıktı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
Esra Erol’da aranan gencin cesedi denizden çıktı
İstanbul'da evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında da aranan gencin cesedi bulundu. Sancaktepe'ki evinden 6 Şubat'ta "Biraz dışarda gezeceğim" diyerek çıkan Ercan Büyükaydın'dan (18) bir aydır haber alınamıyordu. En son Kadıköy rıhtımda görülen Ercan, telefon, şarj aleti ve kulaklığını mobil tuvalette bırakarak ortadan kaybolmuştu. Kadıköy'de dün öğle saatlerinde denizden ceset çıktığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede cesedin yaklaşık bir ay önce kaybolan ve ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında da aranan Ercan Küçükaydın'a ait olduğu belirlendi.

HALIÇ'TE DE CESET BULUNDU
Öte yandan Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlar dün sabah su yüzeyinde hareketsiz bir kişi olduğunu gördü. Olay yerine gelen deniz polisi, Karaköy iskelesine çıkardı. Yapılan incelemede erkek olduğu anlaşılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Esra Erol’da aranan gencin cesedi denizden çıktı
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