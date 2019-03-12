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Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı

'da, Büyükşehir Belediyesi otobüsünün kadın şoförünün rahatsızlanması araç kamerasına yansıdı. Fenalaşmasına rağmen otobüsü durduran kadın şoför bir facia yaşanmasının önüne geçti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 13:01
Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Mithat Özhan Bulvarı'nda seyir halindeki belediye otobüsü şoförü Dürdane Toprak, rahatsızlanınca aracı durdurdu.

Adana'da direksiyon başında fenalaşan kadın otobüs şoförü hem kendini hem yolcuları böyle kurtardı!


Şoförün rahatsızlandığını fark eden yolcular, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadın şoförü Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Dürdane Toprak'ın rahatsızlanması, yolcuların ilgilenmesi ve sağlık ekiplerinin kadın şoföre müdahalesi otobüsün araç kamerasına yansıdı. Fenalaşmasına rağmen otobüsü durduran kadın şoför bir facia yaşanmasının önüne geçti.

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Fenalaşan otobüs şoförü kendini de yolcuları da kurtardı
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