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Kampa giden 5 kişi mangaldan zehirlendi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019
Kampa giden 5 kişi mangaldan zehirlendi
Adana'da deniz kıyısında balık tutmak amacıyla kamp kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Adana'da kahvehane işleten Habip Topaluğurlu, oğlu Murat, yeğeni Yusuf, arkadaşları Zekeriya Kılınççı ve Ali Duran ile birlikte balık tutmak için Karataş ilçesine gidip çadır kurdu. Gruba 2 gündür cep telefonundan ulaşılamayan yakınları dün Karataş ilçesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde 5 kişinin konakladıkları çadır bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, 5 kişinin çadır içerisinde hareketsiz yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 5 kişinin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Gruptakilerin, yaktıkları mangalı ısınmak amacıyla çadırın içine aldığı ve sonrasında uyuyunca olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu arada, çadırdan çıkartılan cesetler, cenaze aracı bölgeye giremediği için bir kamyonetin kasasına konularak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Kampa giden 5 kişi mangaldan zehirlendi
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