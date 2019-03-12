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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı

'da, sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3’ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 08:21
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Elmecariş (25) yönetimindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup trafik ışığına ve ağaçlara çarpan kamyonetteki sürücü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3), Yakin (1) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası yola saçılan sebzeler, belediye ekiplerince temizlendi.

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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 4 yaralı
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