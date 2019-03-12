Kütahya'da fuhuş operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 6'sı tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para karşılığı fuhuş yapan ve bu kişilere aracılık ettiği öne sürülen zanlıları takibe aldı. Ekipler, yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, A.D. (56), U.S. (57), S.K. (48), M.K. (59), S.K. (39) ve H.G'nin (46) yanı sıra para karşılığı fuhuş yaptıkları ileri sürülen kadınlar A.U, Ş.K, G.K, E.S, H.Ç, E.A.Ş, A.K, T.K. ve yabancı uyruklu K.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, U.S, S.K, M.K, S.K. ve H.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş yaptıkları öne sürülen 9 kadın ise serbest bırakıldı. Bu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası kesildi.

Azerbaycan uyruklu K.İ, sınır dışı edilerek, ülkesine gönderildi.