Mina Başaran’a duygusal anma

BUGÜN NELER OLDU

İran'da geçen yıl yaşanan uçak kazasında 7 kız arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölüm yıldönümünde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer'in yanı sıra sevenleri katıldı. Kuran-ı Kerim okunurken, Başaran ailesi ve nişanlısının gözyaşı döktüğü görüldü. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı. Bu arada Başaran ailesi ve Murat Gezer, gazetelere duygusal ilanlar verdi. Murat Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim. Bugün, sen gideli birinci senemiz. Sen, yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım. Murty'n" ifadelerini kullandı.