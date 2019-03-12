Momo oyunu nedir? Momo tehlikeleri nelerdir? Aileler dikkat!

İnternet üzerinden yayılan ve birçok çocuğun ölümüne neden olan oyunlar son dönemde oldukça sık görülmeye başlandı. Önce Mavi Balina diğer adıyla Blue Whale olarak ortaya çıkan ve 200'ün üzerinde çocuğun ölümüne neden olan furyaya bir yenisi daha eklendi. Aileleri oldukça tedirgin eden ve korkuya sürükleyen oyunlar kervanına Momo oyunu da eklendi. Peki Momo oyunu nedir tehlikeleri nelerdir? Çok sayıda çocuk için tehlike arz eden oyun Whatsapp üzerinden yaygınlaşıyor. Bizde bu soruların yanıtlarını ve bilinçlenmeniz gereken konuları sizler için derledik…

MOMO NEDİR? MOMO OYUNU TEHLİKELERİ NELERDİR?

İlk olarak Latin Amerika üzerinden yayılmaya başlayan ve etkilerini Fransa, ABD ve Nepal ülkelerinde de hissettirmeye başlayan Momo; korku ve dehşet uyandıran bir yüzle WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan Momo, dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.