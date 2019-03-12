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nedir? Momo tehlikeleri nelerdir? Aileler dikkat!

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan oyunu birçok çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu tehlikeli oyun ile ilgili birçok ülke ise adımlar atmıştı. Bu oyunun ardından birçok ailenin çocukları için tehlike arz eden bir oyun daha ortaya çıktı. nedir? Son dönemde dünyada yayılmaya başlanan bu tehlikeli oyun 'de de görülmeye başlandı. üzerinden yayılan ve çocukların psikolojisini etki altına alarak intihara sürükleyen Momo oyunu nedir? Momo oyunu neden intihara sürüklüyor nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 12.3.2019 21:18
Momo oyunu nedir? Momo tehlikeleri nelerdir? Aileler dikkat!

İnternet üzerinden yayılan ve birçok çocuğun ölümüne neden olan oyunlar son dönemde oldukça sık görülmeye başlandı. Önce Mavi Balina diğer adıyla Blue Whale olarak ortaya çıkan ve 200'ün üzerinde çocuğun ölümüne neden olan furyaya bir yenisi daha eklendi. Aileleri oldukça tedirgin eden ve korkuya sürükleyen oyunlar kervanına Momo oyunu da eklendi. Peki Momo oyunu nedir tehlikeleri nelerdir? Çok sayıda çocuk için tehlike arz eden oyun Whatsapp üzerinden yaygınlaşıyor. Bizde bu soruların yanıtlarını ve bilinçlenmeniz gereken konuları sizler için derledik…

MOMO NEDİR? MOMO OYUNU TEHLİKELERİ NELERDİR?

İlk olarak Latin Amerika üzerinden yayılmaya başlayan ve etkilerini Fransa, ABD ve Nepal ülkelerinde de hissettirmeye başlayan Momo; korku ve dehşet uyandıran bir yüzle WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan Momo, dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.

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Momo oyunu nedir? Momo tehlikeleri nelerdir? Aileler dikkat!
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