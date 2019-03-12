Müge Anlı bir vahşeti daha çözdü

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Antalya'da yaşayan ve çok sayıda gayrimenkulü bulunan Asım Bayram (82), geçen 22 Ocak'ta kayboldu. Almanya'da yaşayan oğlu, babasına ulaşamayınca polisi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada, yeni bir ev almak isteyen Bayram'ın, emlakçıyla buluşmak üzere üzerinde 600 bin lira ve özel otomobiliyle evden çıktığını ve son olarak Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlıkta görüldüğünü belirledi. Bölgede detaylı arama yapan polis bir sonuç elde edemedi. Bu arada ailenin başvurusu üzerine ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İli Tatlı Sert Programı", Bayram'ın izini sürmeye başladı. Müge Anlı'nın konuyu günlerdir işlemesiyle, önceki gün piknik yapmak için Varsak bölgesindeki ormanlık alana giden bir vatandaş, yeni kazılmış bir alan görünce, programı aradı. Müge Anlı Ekibi de bölgeye gitti. Bu sırada yapılan ihbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları kazıda, 9 parçaya bölünmüş ve büyük oranda çürümüş erkek cesedi buldu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.