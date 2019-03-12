İlim ve Hikmet Eğitimleri Hekimnağme ismi ile doktorlarla buluşmaya devam ediyor. Artık Türkiye'de ilk defa ilim bilim ve hikmeti bir arada konuşmaya başlayan bilim adamları var. Bütün hekimler tıp bilimindeki hikmeti aramaya başladı. Neden bu kadar hastalanıyoruz, neden hastalıklarının önüne geçilemiyor, neden ilaç üretilemiyor, neden yeteri kadar ilaç üretilemiyor, neden kronik hastalıkların tedavisi yok, neden hastalıklar durdurulamıyor, neden her geçen gün Türkiye'deki sağlık harcamaları artıyor, neden insanlardan huzur yok, neden mutlu olamıyoruz. Kronik hastaların bir ömür boyu ilaç kullanması gerekliliğini sorgulayan doktorlar işi Hikmet arayışında buldular. İlim ve hikmet ile ilgili Dr. Muammer Yıldız Türkiye'deki doktorlara öncülük yapıyor. Bu Arayışın ve bu soruların cevabını hep birlikte farklı akılların farklı disiplinlerin farklı metotların farklı tedavi protokollerinin farklı tıp uygulamalarının bir arada bilim adamı gözüyle çalışıldığı, tartışıldığı söylemlerin, iddiaların ve projelerin izini sürmeye başladılar.

D. Yıldız, "İnsanlığın en büyük kurtuluşu İlim ve hikmettir, İlim ve Hikmetin kişiye özgü tıp ile yapılabileceğini her insanın mizacı, karakteri ve fizyolojisi farklıdır. Bu farklılıklara göre insanın bedensel çeşitliliğine ve insanın ruhsal çeşitliliği dikkate alınarak zafiyetleri ve güçlü tarafları yaşam biçimleri, mizacı karakteri dikkate alınarak yapılan kişiye özgü tedavinin ancak insanlarda gerçek bir şifa vesilesi olabileceğine inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünün şifanın tanımını yaparken beden ve ruh tam bir iyilik hali iken neden sadece beden hastalıkları üzerinde durulduğu ve bu doğrultuda reçeteler yazıldığını sorgulayan İlim ve hikmet ekibi çok enteresan, çok açıklayıcı ve insanları bu anlamda düştüğümüz bu çukurdan kurtarabilecek Necat kurtuluş reçeteleri sunmaktadır.