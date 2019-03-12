Para için annesini öldürüp gömdü

BUGÜN NELER OLDU

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fikar T'den (74) iki gündür haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu. Araştırma başlatan ekipler, kadının en son oğlu M.T. ile bir araca binerek ayrıldığını tespit etti. Ankara'da yaşayan M.T'nin buradan kiraladığı araçla köye geldiği ve Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği belirlendi. Bölgede yapılan araştırmada, Fikar T'nin cesedi Çevlik mevkisinde toprağa gömülü vaziyette buldu. Gözaltına alınan M.T.'nin annesinden para istediği, vermeyince de babasının mezarını ziyaret etme bahanesiyle arabasına bindirdiği ve boğarak öldürdüğü belirtildi.