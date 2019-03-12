Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Kerimcan Durmaz’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

Son dakika: ’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

Son dakika... Sosyal medya fenomeni ’ın başı, ödemediği vergiler nedeni ile dertte. Yapılan bir ihbar sonrası Kerimcan Durmaz’ın banka hesapları mercek altına alındı. Vergi müfettişleri Durmaz’ın ödemediği vergiler için 8 ayrı rapor düzenledi. Düzenlenen raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi, Durmaz’a art arda vergi cezası kesti. Durmaz, kesilen her bir ceza için ayrı dava açtı. Geçen hafta vergi mahkemesinde savunma yapan Durmaz’ın pahalı giysi ve çantaları ile aldığı duşakabin de vergi müfettişlerinin incelemesine girdi. Durmaz ise savunmasında, hesabına gelen paraların borç-alacak ilişkisi kapsamında olduğunu öne sürdü.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 11:18
Son dakika: Kerimcan Durmaz’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

TEK TEK CEZA KESİLDİ

KATILDIKLARI organizasyonlar ve tanıtımını yaptıkları ürünlerden kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri bir süredir Maliye'nin denetiminde. Milyonlarca takipçisi olan 'ın hesapları da inceleme altına alındı. Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre, Durmaz'a yönelik inceleme 2017'de yapılan bir ihbar sonrası başlatıldı. Yapılan ihbar sonrası İstanbul Denetim Grup Müdürlüğü, Durmaz'ın defterlerini 5 Ekim 2017'de incelemeye aldı. Geçmiş dönemler için 8 ayrı rapor hazırlandı. Mayıs 2018'de hazırlanan raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Durmaz'a tek tek ceza kesti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kerimcan Durmaz’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN