Son dakika: Kerimcan Durmaz’a vergi şoku! 8 ayrı vergi raporu düzenlendi

TEK TEK CEZA KESİLDİ



KATILDIKLARI organizasyonlar ve tanıtımını yaptıkları ürünlerden kazanç elde eden sosyal medya fenomenleri bir süredir Maliye'nin denetiminde. Milyonlarca takipçisi olan Kerimcan Durmaz'ın hesapları da inceleme altına alındı. Dava dosyalarından edinilen bilgilere göre, Durmaz'a yönelik inceleme 2017'de yapılan bir ihbar sonrası başlatıldı. Yapılan ihbar sonrası İstanbul Denetim Grup Müdürlüğü, Durmaz'ın defterlerini 5 Ekim 2017'de incelemeye aldı. Geçmiş dönemler için 8 ayrı rapor hazırlandı. Mayıs 2018'de hazırlanan raporlar sonrası Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü, Durmaz'a tek tek ceza kesti.