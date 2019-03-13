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15 ayrı suçtan aranıyordu, otogarda yakalandı

'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının yanısıra 15 ayrı suçtan aranan Cengiz Y., polis ekiplerince otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:33
15 ayrı suçtan aranıyordu, otogarda yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri otogarda şüpheli kişiler üzerine uygulama yaptı. Ekipler, otobüsten inerek şüpheli hareketler sergileyen Cengiz Y.'yi durdurup genel bilgi taramasından geçirdi. Yapılan incelemede Cengiz Y.'nin İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nce silahlı gasp suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanısıra aralarında kapkaç, yağma, kasten yaralama, yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından 15 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi. Cengiz Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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15 ayrı suçtan aranıyordu, otogarda yakalandı
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