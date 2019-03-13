8 aydır yatalak, zanlılar firarda

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da geçen yıl bayram öncesi tıraş olmak için evinden çıkan 14 yaşındaki Batuhan Korkmaz, kimliği belirsiz kişilerce parkta darp edilince yatağa mahkûm oldu. "Öldü" denilerek hastaneye kaldırılan Batuhan'ın sağlığına kavuşması için çırpınan annesi, evladının gözünün önünde her geçen gün eridiğini ifade ederek dosyanın delil yetersizliğinden kapanmasına isyan etti. Geçen yıl Kurban Bayramı arifesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, bayram tıraşı olmak için evden ayrılan Batuhan Korkmaz eve dönmeyince oğlunu merak eden anne Halise Karaşin polise ihbarda bulundu. Yaklaşık bir saat sonra gelen "oğlunuz öldü" telefonuyla sarsılan anne koşa koşa hastaneye gitti. Halise Karaşin burada, oğlunun göğsüne aldığı darbe sonucu kalbinin durduğunu ve beyninin yaklaşık 15 dakika oksijensiz kaldığını öğrendi. Karaşin, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin de serbest bırakıldığını öğrendi. Polis merkezinde kamera kayıtlarını izlemek isteyen anne, dosyada yalnızca bir MOBESE kamerası olduğunu görünce şoke oldu. Karaşin, üvey kızından yardım istedi. Abla, Batuhan Korkmaz'ı iki hafta sonra tedavi için İstanbul'a getirdi.İddialara göre Batuhan, yüzde 99'luk engelli raporu ve yeşil reçetesi sahibi olmasına rağmen hiçbir hastaneye alınmadı. Hastanede tedavi göremedeği için evde bakılan Batuhan, gözleriyle bilinçsizce havaya bakıyor. 8 aydır şuursuz bir şekilde oğlunun gözünün önünde her geçen gün eridiğini söyleyen Halise Karaşin, "Elimizden bir şey gelmiyor. Üstelik 15 gün önce dosyanın delil yetersizliğinden kapandığını bildiren yazı geldi. Oğlum bu haldeyken onu bu hale getirenler hâlâ dışarda" dedi. Oğluna saldırılanların yakalanmamasına isyan eden anne, "Oğlum ölümle pençeleşiyor. Yüzde 99 raporu var ve çocuğuma hiçbir hastane bakmıyor. Fizik tedavi olması gerekiyor. Gözümün önünde eriyor. Esenler Belediyesi'nden görevliler geldi. Evde oğlumun yüzüne bakan gitti. Sonra dönen kimse olmadı. Ne yapayım oğlumu öldürüp intihar mı edeyim" sözleriyle feryat etti.