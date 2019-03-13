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Otoyolunu kilitleyen zincirleme

İstanbul   Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. nedeniyle TEM Otoyolu istikametinde trafik uzun süre kilitlendi. Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, “Bu trafikte adam 120 ile gelir gibi geldi çarptı. 3'ümüzü 4'ümüzü mahvetti." dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 20:04
Ataşehir TEM Otoyolunu kilitleyen zincirleme kaza

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Aşırı hızın neden olduğu iddia edilen ve 3 jip ve 1 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralı ve can kaybı olmadı.

Kazayı uzaktan gören vatandaşlar itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durdu.
Kazaya karışan bir kadın sürücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, "Bu trafikte adam 120 ile gelir gibi geldi çarptı. 3'ümüzü 4'ümüzü mahvetti." dedi.

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Ataşehir TEM Otoyolunu kilitleyen zincirleme kaza
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