Başkan Erdem’e Kızılordu teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük korolarından olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 4 konserlik bir turne gerçekleştirdi. 2019 Türkiye - Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında topluluk, yaklaşık 20 bin İstanbulluyla buluştu. Sosyal medya hesabından, Rus Kızılordu Korosu ile tanışma ve fotoğraf çektirme isteğini AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'e duyuran Ataşehirli kız öğrenci Begüm'ün hayali gerçek oldu. Başkan Erdem, genç kızın, Ülker Sport Arena'daki Kızılordu Korosu'nun konserine katılmasını sağladı. Kızılordu Korosu ile tanışan ve bol bol fotoğraf çektiren Begüm, sosyal medya hesabından "Müttthiiiş, effsaanee bir konserdi. En ön sıralarda izleyebilme ve Kızılordu Korosu ile fotoğraf çekilme fırsatını bana veren sayın @bbismailerdem' e çok teşekkür ederimm" mesajı paylaştı.