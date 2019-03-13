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15 Mart kataloğu burada! BİM listesinde hangi ürünler var? (TAM LİSTE)

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde listesi ürünlerini bulabilirsiniz. BİM kataloğu ile aradığınız ürünleri bulabilirsiniz. Uygun fiyata kaliteli ve çok çeşitli ürünleri içinde barındıran bu haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! Her hafta olduğu gibi, bu hafta da indirimli ürünler arasında hem yiyecek hem de non-food ürünleri var. Yeni listede öne çıkan ürünler arasında j7 Prime 2 akıllı telefon ve çok uygun fiyata ev eşyaları var. İşte Cuma gününden itibaren faydalanabileceğiniz tam listesi…

Giriş Tarihi: 13.3.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 09:49
15 Mart BİM kataloğu burada! BİM aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? (TAM LİSTE)

Müşterilerinin yakından takip ettiği BİM aktüel ürünlerin bu haftaki kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma itibariyle satışa çıkarılacak indirimli ürünler arasında kaçırılmayacak fırsatlar var. Yeni kataloğun yayınlanması ile birlikte tüketiciler için "Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?" sorusu merak konusu oldu.

15 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy j7 Prime 2 akıllı telefonun çok uygun fiyata satışa çıkarılacağı duyuruldu. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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15 Mart BİM kataloğu burada! BİM aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? (TAM LİSTE)
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