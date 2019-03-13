15 Mart BİM kataloğu burada! BİM aktüel ürünler listesinde hangi ürünler var? (TAM LİSTE)

Müşterilerinin yakından takip ettiği BİM aktüel ürünlerin bu haftaki kataloğu yayınlandı! 15 Mart Cuma itibariyle satışa çıkarılacak indirimli ürünler arasında kaçırılmayacak fırsatlar var. Yeni kataloğun yayınlanması ile birlikte tüketiciler için "Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?" sorusu merak konusu oldu.

BİM aktüel ürünler listesinde Samsung Galaxy j7 Prime 2 akıllı telefonun çok uygun fiyata satışa çıkarılacağı duyuruldu. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.