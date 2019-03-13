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Derin dondurucuda bekletmişler

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
Derin dondurucuda bekletmişler
Antalya'da ve Isparta'da emlak zengini olarak bilinen ve kaybolduktan 49 gün sonra cesedi ormanlık alanda 9 parçaya ayrıldıktan sonra toprağa gömülü olarak bulunan Asım Bayram'ın (82) cesedinin 40 gün derin dondurucuda bekletildiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cesedin toprağa 9 gün önce gömüldüğü ortaya çıktı. Bayram'ın otomobiline ise bir türlü ulaşamadı. Cinayet Masası, 5 ismi gözaltına aldı. Bayram'ın görüştüğü 4 kadın ise çapraz sorguya alındı. Bayram'ın kaybolduğu günden sonraki banka hesap hareketliliği ise mercek altına alındı.
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Derin dondurucuda bekletmişler
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