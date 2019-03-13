Dikkat! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı... Kar ne zaman yağacak? 14 Mart Perşembe

Isınanan havaların ardından birçok bölgemizde yağışlı sistemle birlikte havalar soğudu. Günlük hayatta insanların planlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de daima hava durumu olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son dakika hava durumu raporuna göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağı bildirilen tahminlerde şiddetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Peki, bugün illerimizde hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU 14 MART ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu tahmin raporları...