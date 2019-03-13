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Dikkat! 'den son dakika uyarısı... Kar ne zaman yağacak? 14 Mart Perşembe

'den son dakika ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Şubat ayında yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından sıcaklıklar yükselmeye başlamıştı. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştıryor. 14 Mart 2019 tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarına göre akşam saatlerinde kar yağışı geliyor. İşte

Giriş Tarihi: 14.3.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 07:40
Dikkat! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı... Kar ne zaman yağacak? 14 Mart Perşembe

Isınanan havaların ardından birçok bölgemizde yağışlı sistemle birlikte havalar soğudu. Günlük hayatta insanların planlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de daima olmuştur. Genel Müdürlüğünden gelen son dakika hava durumu raporuna göre yurdun bazı kesimlerinde ve karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağı bildirilen tahminlerde şiddetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Peki, bugün illerimizde hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU 14 MART ÇARŞAMBA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu tahmin raporları...

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Dikkat! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı... Kar ne zaman yağacak? 14 Mart Perşembe
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