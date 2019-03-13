Doğum oranında AB’yi geçtik

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, 28 Avrupa Birliği (AB) üyesiyle karşılaştırıldığında en yüksek doğum oranına sahip ülke olarak öne çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2017 doğum verilerine göre, Türkiye yüzde 2.07 doğum oranıyla, 1.59 doğum oranına sahip AB ülkelerini geride bıraktı. AB ülkeleri arasında en yüksek doğum oranı yüzde 1.9 ile Fransa'da gerçekleşirken, Fransa'yı İsveç (1.78) Danimarka (1.77) İrlanda (1.75) ve İngiltere (1.74) takip etti. En düşük doğum oranına sahip AB ülkesi ise yüzde 1.26 ile Malta oldu. Malta'nın ardından düşük doğum oranına sahip ülkeler yüzde 1.31 oranıyla İspanya, yüzde 1.32 ile İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 1.35 ile de Yunanistan olarak sıralandı.İSrail'de yapılan çalışmada, kadınların 50'lerinde de sağlıklı bir şekilde doğum yapabileceği ortaya çıktı. Yaklaşık 240 bin kadının dünyaya getirdiği bebekleri inceleyen uzmanlar, bebeğin sağlığı dikkate alındığında 50'li yaşlarında doğuran kadınların son derece sağlıklı bebekler dünyaya getirdiğini belirledi. Eski 40'lı yaşların günümüzün 50'leri olduğunu vurgulayan uzmanlar, artık daha çok 50'lerindeki kadının modern teknoloji sayesinde hamile kalabildiğini de hatırlattı.DIŞ HABERLER