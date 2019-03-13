Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

'da gece girişiminden vazgeçirilen, sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan 46 yaşındaki Murat A., bugün öğle saatlerinde dehşet saçtı. Eski nişanlısının evine giden Murat A., 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı. 1'i ağır 3 yaralı hastanede tedaviye alınırken, Murat A. aranıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 18:53 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 19:04
Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Dün saat 22.30 sıralarında, Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatın 4'üncü kat penceresine çıkan 2 çocuk babası emekli asker Murat A., atlayacağını söyledi.

POLİSLER İKNA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede ikna ettiği Murat A.'yı indirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Murat A.'nın eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan Murat A., serbest bırakıldı.

İntihar etmek için suya atlayan yaşlı adam son anda kurtarıldı

Murat A., bugün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine konuşmaya gitti.

ÜÇ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Murat A., çıkan tartışma sonrası Meral D.'nin kızı D.U., kendi arkadaşı Ümit D. (36) ile D.U.'nın kız arkadaşı Y.K.'yi (17) bıçakladı.

Murat A. kaçarken, 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaçan Murat A.'nın arandığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN