Furkan’ın katili PKK’lı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman (21), Polonya'da 9 Mart cumartesi akşamı uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.İddiaya göre Furkan, bir arkadaşıyla Dominikanische Galerie AVM'de yemek yiyordu. PKK sempatizanı olduğu belirtilen Muhammet Emektar, arkadan geldiği Furkan'ı boğazından 3 kez bıçakladı.Furkan kanlar içinde yere yığılırken saldırgan AVM'den kaçmak istedi, peşine Polonyalılar takıldı. Kendisini yakalamak isteyen 3 kişiye de saldıran katil zanlısı Polonya polisince durduruldu, ardından şok silahıyla etkisiz hale getirildi.Furkan Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşının polise verdiği ifade de ortaya çıktı:"Furkan'la o gün saat 11.00 gibi buluşup biraz gezdik sonra yemek için restorana geldik. Bir ara bana birini gösterip 'Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm bizi takip ediyor' dedi. Furkan muhafazakâr, milliyetçi bir kişiliğe sahip, vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi."Katil zanlısı 1990 doğumlu Muhammet Emektar ise dün Polonya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocaman'ın cenazesinin ise en kısa zamanda konsolosluk yetkilileri tarafından alınarak Türkiye'ye getirileceği kaydedildi.Bu arada HDP'nin sözde insan hakları örgütü İHD, kayıp olarak aradığı Muhammet Emektar için çeşitli etkinlikler düzenlemişti. Bu etkinlikler sırasında PKK'lı Emektar için "devlet tarafından öldürüldü" algısı da yapan İHD, katilin 30 Nisan 2018'den bu yana kayıp olduğunu iddia ediyordu. PKK sempatizanı olan Muhammet Emektar'ın Furkan Kocaman'ı katletmesi sonrası herhangi bir açıklama yapmayan İHD, olayla ilgili sessizliğe gömüldü.