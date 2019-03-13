Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Giresun merkezli fuhuş operasyonu

merkezli

merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 12:33
Giresun merkezli fuhuş operasyonu

Giresun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "fuhşa teşvik edilmesi, aracılıkta bulunulması, fuhuş yapılmasının kolaylaştırılması, fuhuş amacıyla yer temin edilmesi" suçları kapsamında 3 aydır sürdürülen takip sonucu Giresun, Trabzon ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan T.B, A.Ş, B.Y, Ç.A, C.K, B.G, A.D, A.Y, N.S.Y. ve F.Y. söz konusu adreslerde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de metro yeraltı park istasyonu inşaatında göçük

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun merkezli fuhuş operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN