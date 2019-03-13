BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan Habip Topaluğurlu (63), oğlu Murat (33), yeğeni Yusuf Topaluğurlu (34) ile komşuları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan (54) ile birlikte balık tutmak için Cuma günü Karataş ilçesine gitti. Aradan geçen 2 güne rağmen gruptan haber alamayan ve cep telefonundan ulaşamayan yakınları, Karataş'a gitti. Sahilde arama yapan yakınları akşam saatlerinde Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde kurulan çadıra ulaştı. Çadır kurulan yere gelen yakınları, 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayda babası Habip, kardeşi Murat ve kuzeni Yusuf Topaluğurlu'yu kaybeden Aydın Topaluğurlu ayakta güçlükle durabildi. Akrabaları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Topaluğurlu, "Ben hangi birine yanayım" diyerek gözyaşı döktü. Habip Topaluğurlu'nun, 3 ay önce eşi Sevgi Topaluğurlu'yu kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi. Kardeşi Murat ve babası Habip'i kaybeden Sibel Topaluğurlu da "Bu acı çok fenaymış" diye feryat etti. Murat Topaluğurlu'nun eşi Buse Topaluğurlu ise eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Buse Topaluğurlu'yu yakınları teselli etti.Zekeriya Kılınççı, Akkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilirken, Habip, oğlu Murat, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan, Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi. Kardeşi Ali Turan'ın tabutunu gören Hülya Turan, "Annem çok yaktın bizi. Ali mi diyeyim, Yusuf mu diyeyim, Murat mı diyeyim? Hepsi bizim evladımız. Azrail topladı hepsini bir arada götürdü" dedi.Yusuf Topaluğurlu'nun eşi Deniz Topaluğurlu kocasının tabutuna sarılarak "Bu tabut kalbim kokuyor. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar seni" diyerek gözyaşı döktü.