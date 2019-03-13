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Hâkimin cüzdanı ifade alırken çalındı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
Hâkimin cüzdanı ifade alırken çalındı
Bursa Adliyesi'nde nöbetçi olan hâkimin cüzdanı, mahkeme kaleminde ifade aldığı sırada, odasına giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Nöbetçi olan Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Gülay Hoş, önceki gün ifade almak için mahkeme kalemine geçti. Ancak bu sırada odasına giren kimliği belirsiz bir kişi, hakimin çantasındaki cüzdanını alıp, kaçtı. İfade işleminin ardından döndüğü odasında cüzdanının çalındığını fark eden Hâkim Hoş, durumu polise bildirdi. Polis, içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Hâkimin cüzdanı ifade alırken çalındı
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