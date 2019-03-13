İkizi 12 yıl sonra doğdu

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan sınıf öğretmeni Işıl Özelli'nin yumurtalıklarında problem vardı. Yıllarca tedavi gördü ve evlendikten ancak 17 yıl sonra, tam 38 yaşında anneliği tattı. Geriye 20 embriyosu kalmıştı. "Bir daha çocuğum olmaz" düşüncesiyle dondurulduklarını unuttu. Hayatı 12 yıl sonra doktoru Op. Dr. Aret Kamar'dan gelen bir telefonla değişti. Oğlu da kardeş isteyince bir kez denemeye karar verdi. Bebeği Hasan Ayaz'ı 51 yaşında kucağına aldı, büyük oğlu Adem Arda ise 12 yıl sonra kardeşine kavuşmuş oldu. Eşi de 61 yaşında ikinci kez babalığı tattı.50 yaşında riskli ileri yaş hamileliği yaşayan ve bebeğini 51 yaşında kucağına alan Özelli yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Öncelikle bebeğimizin sağlıklı olarak doğması önemliydi. Bizim için bu bir mucize. Ve mucizemizi görüyor olmak daha da güzel bir şey. Evlendikten 17 yıl sonra Adem Arda'yı doğurmuştum. Doktorum aradığında, bir kez daha bu şansı kullanabileceğimi düşünmek şaşırtıcıydı. Oğlum kardeş, eşim ikinci bir çocuk isteyince bir kez daha denemeye karar verdim. Doktorum da donmuş embriyolarımı kullanarak Hasan Ayaz'ımıza kavuşmamızı sağladı. Adem Arda ve Hasan Ayaz aynı anda oluşturulmuş embriyo. 12 yıl arayla dünyaya gelen ayrı yumurta ikizleri. Adem Arda ilk heyecandı, Hasan Ayaz ise sürprizimiz. Yıllar sonra gelen mucize gibi. Bir bakıyorsunuz 15 dakika önce karnınızda hareket eden bebek şu anda kucağınızda. Aileler asla pes etmemeli. Allah isteyen herkese anne-baba olmayı nasip etsin."Işıl Özelli'nin tüp bebek tedavisini ve doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: "Işıl Özelli'nin yaşı şu an 51. Ancak aileler, embriyolar kaç yaşında dondurulduysa o yaşın gebelik oranlarıyla çocuk sahibi olabiliyorlar. Hem de tüp bebek tedavisi içerisinde yaştan dolayı gelen risklerden korunmuş oluyorlar. O yüzden biz hem ilk çocuk olduktan sonra dondurulmuş embriyolarla ikinci çocuğa sahip olmak için, hem de şu anda tedavi olmak istemeyen çiftler için embriyo dondurma teknolojisini, evli değillerse de genç kadınlarda yumurtanın dondurulmasını sık olarak kullanıyoruz. Bu durum bize Işıl Özelli'de olduğu gibi yaş ilerlese bile, genç yaşlardaki gebelik şansıyla tekrar çocuk sahibi olabilme imkanını sağlıyor. Bu yüzden şu anda tıbbın geldiği en ileri noktada olan yumurtaların ya da embriyoların dondurulması, yeni gelecek neslin daha sağlıklı olması için önemli bir tedavi seçeneğidir. 51 yaşında bir kadının 30'lu yaşlarındaki embriyoları ile sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesini sağlamıştır."