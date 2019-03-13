Kanser olan arkadaşları için saçlarını kazıttılar

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Eskişehir'de lenf kanseri olarak da bilinen lenfoma teşhisi konulan 18 yaşındaki Hakan Ayvaz Sağır'a arkadaşları yoğun destek veriyor. Amansız hastalığa yakalanan Hakan Ayvaz, bulunduğu hastanede kemoterapi tedavisi alırken, arkadaşları da desteğini bir dakika bile azaltmıyor. 18 yaşındaki Hakan, tedavi gördüğü hastanede kemoterapi için saçlarını kazıttı. Bu durum üzerine Hakan'ın yalnız hissetmemesi için arkadaşları da duyarlı bir harekete imza attı. Bir araya gelerek kuaföre giden 20 genç, Hakan gibi saçlarını kazıttı. Arkadaşlarına moral vermek için böyle bir harekete imza attıklarını ifade eden gençler, görenleri ise oldukça duygulandırdı. Gençlerden Enes Hasan Şen, "Yanında olduğumuzu bilirse kendisini daha iyi hisseder. Bu yüzden böyle bir karar aldık" dedi.Hakan'ın arkadaşlarından Yusuf Şen ise Hakan için yapabildiklerinin sınırlı olduğunu belirterek, "Bundan sonra da ona maddi ve manevi olarak her zaman moral vereceğiz" şeklinde konuştu. İHA