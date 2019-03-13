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Son dakika: Kontrolden çıkan kamyon eve girdi! Kamyonda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan çekirdek yüklü kamyon eve girdi. Polis ve itfaiye ekipleri 4 katlı binadaki vatandaşları tahliye etti. Kazada kamyonda bulunan 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 10:04
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Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada çekirdek yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 katlı binanın zemin katındaki daireye çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni ile tahliye edildi.
Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: Kontrolden çıkan kamyon eve girdi! Kamyonda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti
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