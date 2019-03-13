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Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi

'ın İskenderun ilçesinde yaşayan (70), babasından kalan Bağkur maaşının kesilmesi üzerine başvurduğu SGK'da, 14 yaşından beri Suriyeli bir kişiyle evli olduğunu öğrendi. Bugün kadar hiç evlenmediğini belirten Reyhani, yetkililerden yardım istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 15:39
Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi

İskenderun'da, bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani'nin, geçen yıl temmuz ayında yaşamını yitiren Bağkur emeklisi babasından kalan maaşı kesildi. SGK'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi. Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi.

"BAŞIMDAN BİR NİŞANLILIK DAHİ GEÇMEDİ"

Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

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Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi
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