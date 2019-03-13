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MPİ ile çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu severlerin tercih ettiği oyunlar arasında olan ve her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu’nun bu haftaki şanslı numaraları belli oldu. İdaresi ile noter huzurunda çekilişi gerçekleştirildi. MPİ ile Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!

Giriş Tarihi: 13.3.2019 22:36
MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Mart Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Milli Piyango severler tarafından her hafta düzenli olarak takip edilen Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekildi. Bu hafta 926. Kez çekiliş gerçekleştirilen Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kim kazandı? Peki, büyük bir merakla beklenen 13 Mart Şans Topu çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte bu sorunun yanıtı Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

13 MART MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

13 Mart Milli Piyango ile Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu'nu bu sayfadan sorgulayabilirsiniz...

13 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 9, 13, 21, 32 + 13

ŞANS TOPU SONUNÇLARI SORGULAMA EKRANI

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MPİ ile Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Mart Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
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