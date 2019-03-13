Ölüm teğet geçti... Başına geleni görünce şoka girdi

Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait 16 MT 75 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak hızla yol kenarındaki bir evin önündeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü M.B. (45) ve yanında bulunan H.D. (25) kazada yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne alınan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza beraberinde bir kurtuluş hikayesini de getirdi. Aracın kaza yaptığı noktada bulunan evde ikamet eden Ayşegül Soydemir adlı kadın kazanın şahidi oldu. Kadın, kazadan birkaç dakika önce ağacın önünde durarak çevreyi izlediğini, kendisi içeri girdikten çok kısa bir süre sonra ise aracın hızla gelerek ağaca çarptığını dile getirdi. Soydemir, "Araç çok hızlıydı. Adeta ölümü sıyırdım" dedi.

Kazadan sonra E-130 kara yolunda trafik bir müddet tek şeritten verildi.