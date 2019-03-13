Para vermeyen annesini öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fikar Talu'dan (74) haber alamayan yeğeni, jandarmaya başvurdu. Yaşlı kadının en son oğlu Mehmet Talu ile bir araca binerek ayrıldığı tespit edildi. Ankara'da yaşayan Mehmet Talu'nun kullandığı kiralık aracın GPRS kayıtlarından olay günü Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği ve bir süre bölgede durduğu bilgisine ulaştı. Jandarma söz konusu bölgede Fikar Talu'nun cesedini toprağa gölümü vaziyette buldu. MehmetTalu'nun maddi durumu iyi olan annesinden para istediği, vermeyince babasının mezarını ziyaret bahanesiyle arabasına bindirerek köyden uzaklaştığı iddia edildi. Mehmet Talu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gözaltına alındı. Talu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı./ SABAH