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Son dakika haber: ilk kez konuştu! İş adamıyım dedi itfaiye eri çıktı!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine son dakika olarak düşen olayda, oyuncu 'ın internette tanışıp beraber yaşadığı kişiden çocuk sahibi olması sonrası tanıştığı kişinin gerçek kimliği şoke etkisi yapmıştı. Tanıştığı adamın iş adamı olmadığı ve gerçekte evli olduğu ortaya çıkmıştı. Kendini iş adamı olarak tanıtan kişinin gerçek mesleğinin de itfaiye eri olduğu belirtilmişti. Olayların baş kahramanı olan oyuncu Berrak Onay ilk kez bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 12:31
Son dakika haber: Berrak Onay ilk kez konuştu! İş adamıyım dedi itfaiye eri çıktı!

Geçtiğimiz günlerde son dakika haberlere konu olan haberi için oyuncudan ilk kez açıklama geldi. Birçok başarılı projede yer alan oyuncu Berrak Onay, iş insanı sandığı itfaiye eri sevgilisi tarafından hamileyken terk edildiği haberleriyle magazin gündemine damga vurmuştu.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Sevgilisi Veysel Yıldırım tarafından hamileyken terk edilen dizi oyuncusu Berrak Onay, yaşadıklarını tüm detayıyla anlattı. Onay, Veysel Yıldırım tarafından kandırıldığını söyledi.

Güzel oyuncu Berrak Onay, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı;

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Son dakika haber: Berrak Onay ilk kez konuştu! İş adamıyım dedi itfaiye eri çıktı!
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