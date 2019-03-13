Son dakika haber: Berrak Onay ilk kez konuştu! İş adamıyım dedi itfaiye eri çıktı!

Geçtiğimiz günlerde son dakika haberlere konu olan Berrak Onay haberi için oyuncudan ilk kez açıklama geldi. Birçok başarılı projede yer alan oyuncu Berrak Onay, iş insanı sandığı itfaiye eri sevgilisi tarafından hamileyken terk edildiği haberleriyle magazin gündemine damga vurmuştu.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Sevgilisi Veysel Yıldırım tarafından hamileyken terk edilen dizi oyuncusu Berrak Onay, yaşadıklarını tüm detayıyla anlattı. Onay, Veysel Yıldırım tarafından kandırıldığını söyledi.

Güzel oyuncu Berrak Onay, olayla ilgili şu açıklamaları yaptı;