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Tavus kelebeğini görenler şaşkına döndü

'da kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre olan '' olarak bilinen kelebek, görenleri şaşırttı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 17:42
Tavus kelebeğini görenler şaşkına döndü

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personel Erhan Öztürk, çiçek fidelerinin yer aldığı bölümde dolaşırken, kanat açıklığı ve boyu yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olan üzeri benekli tavus kelebeği gördü.

Kelebeği görünce şaşıran Öztürk, cep telefonuyla görüntüledi. Kelebeğin ayak kısmındaki tırnaklar da uzunluğuyla dikkat çekti.

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Bir süre sonra uçan kelebek, kayıplara karıştı. Öztürk, kelebeğin video ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bahar aylarında kelebeklerin daha sık görüldüğünü belirten Ertan Öztürk, "Kelebeği gördüğümde çok şaşırdım. Hayatım boyunca ilk kez bu kadar büyük bir kelebek gördüm" dedi.

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Tavus kelebeğini görenler şaşkına döndü
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