Whatsapp çöktü mü, neden resim gönderilmiyor? Whatsapp’ta resim gitmiyor sorunu

Dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta resim gönderme sorunu yaşıyor. Bugün Facebook ve İnstagram'ın çökmesinin ardından Whatsapp'ta da resim gönderme sorunu yaşanması üzerinde bireyler bu konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Yüzbinlerce kullanıcı arama motoru üzerinden Whatsapp'ta resim gönderme sorunu üzerine aratmalar yapıyorlar. Peki, Whatsapp çöktü mü, neden resim gönderilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN RESİM GÖNDERİLMİYOR? WHATSAPP'TA RESİM GÖNDERME SORUNU

İnstagram ve Facebook'un çökmesinin ardından Whatsapp'ta resim gönderme problemi yaşanması vatandaşlar tarafından araştırmalara neden oldu. Peki, Whatsapp çöktü mü, neden resim gönderilmiyor? Whatsapp'ta resim gönderme sorunu...