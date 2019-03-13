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Yanan otel odasını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

’te bir otelde çıkan yangında çay bahçesinde oturan vatandaşlar yangını telefona çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otel odası kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 17:20
Yanan otel odasını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Edinilen bilgiye göre, Aydınlar Caddesinde bir otelin odasında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otel odası kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çay bahçesinde oturan vatandaşlar yangını telefonla çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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Yanan otel odasını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar
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