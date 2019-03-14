3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamını öldürülmesi olayında kan donduran ifadeler

Kocaeli'de öldürülerek ormanlık alana gömüldükten 3 yıl sonra Kocaeli Emniyetinin kurduğu özel cinayet ekibince cesedi bulunan iş adamının katil zanlısı ve arkadaşları, yargıladıkları mahkemede cinayeti adım adım anlattı. Cinayet olayına karışan sanıklardan biri, kendisine mangal yapma teklif eden arkadaşlarının cesedi bahçesine gömmeyi teklif ettiklerini iddia etti.





Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen olayda, ortadan kaybolduktan 3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamı Erman Kızıltan'ın öldürülmesi ile ilgili başlayan davada katil zanlısı ve arkadaşları cinayeti adım adım anlattı. Edinilen bilgilere göre elektrikçilik işiyle uğraşan Kızıltan'ın kaybolması ile ilgili gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde Kızıltan'la son olarak görüşen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar delil yetersizliği sebebiyle kısa süre sonra serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olayın araştırılması için 12 kişilik özel ekip kurarak dosyayı tekrar açtı. Bir anda ortadan kaybolan Kızıltan ile en son görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişi ile ilgili yapılan teknik incelemelerde şahısların Kızıltan'ın aracını takip ettikleri belirlendi. Tespit üzerine ekipler tarafında A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların emniyetteki itirafı üzerine yola çıkan ekipler, kartepe ilçesi Suadiye'de ormanlık alan içerisinde gömülü olan Kızıltan'ın cesedine ulaştı. Kızıltan ile arasında müşteri çalma sebebiyle husumet olduğu iddia edilen A.G. ile T.A., C.Ö. ve H.S. isimli şahısların sevk edildiği adliyede tutuklanmalarına karar verildi.







MANGALA ÇAĞIRDILAR CESEDİ BAHÇESİNE GÖMMEYİ TEKLİF ETTİLER



Cinayet sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülmesine devam edildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada Erman Kazıltan'ın annesi Aynur Sipahi, babası Recep Kızıltan, eşi Nursevil Kızıltan ve yakınları katıldı. Duruşma, ilk duruşmada savunma yapmak istemeyen C.Ö.'nün savunmasının dinlenilmesi ile başladı. Savunmasında Kızıltan'ın öldürülmesi olayıyla ilgilisinin olmadığını iddia eden C.Ö., "Olay günü H.S. beni arayarak, 'Senin bahçende mangal yapalım mı' diye sordu. Ben de kabul ettim. Bunun üzerine akşam saat 20.00 gibi olay yerine gittim. H.S. araca yanıma geldi. Arkadaşımız T.A.'nın işinin bitmesini bekliyorduk. Bir süre sonra sesler duyduk. H.S. bakmak için gitti. Bir süre sonra ben de iş yerine doğru ilerledim. İş yerine girdiğimde maktulü yerde gördüm. Kimin vurduğunu görmedim. İş yerinden çıkıp hemen aracıma bindim. Ben Karatepe'de bulunan evime giderken A.G.'nin arkamdan geldiğini gördüm. Ben evime gelince A.G. de geldi. Daha sonra T.A. ve H.S. de bizim yanımıza geldi. H.S. benden aracımı istedi, özel bir işi olduğunu söyleyerek yanımdan ayrıldı. A.G. ve T.A. da yanımdan kendi araçları ile ayrıldı. Birkaç saat sonra A.G. ve T.A. cesedi aracın arkasına koyup benim bahçeme getirmişler. Benim bahçeme cesedi gömmek istediler. Ben kabul etmedim. Kartepe'de ormanlık alana gömebileceklerini söyledim. Ben de buna eşlik ettim. 4'ümüz cesedi alıp Karatepe'ye gittik. Ormanlık alana girdik. Ben araçta kaldım, onlar da cesedi alarak yol kenarına gömdüler" diyerek suçsuz olduğunu söyledi.



"T.A. VE H.S. BANA KIZILTAN'I A.G.'NİN VURDUĞUNU SÖYLEDİLER"



Mahkeme heyetinin Kızıltan'ı kimin vurduğunu sorması üzerine tekrar konuşan C.Ö., "Ben iş yerine girdiğimde maktulün cesedini görünce orada bulunan sanıklara 'Ne yaptınız' diye sordum. Bunun üzerine kimin vurduğunu sormadım. Ancak benim bahçe evimde cesedi gömmeyi kararlaştırdığımızda 'Nasıl oldu, nasıl vurdunuz' diye sorduğumuzda T.A. ve H.S. bana Kızıltan'ı A.G.'nin vurduğunu söylediler. Olay sonrasında cinayeti itiraf etmek için para istemedim. Cinayetin işlendiğini söyleyemezdim. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum" diye konuştu.



"A.G. İLE ARKADAŞLIK İLİŞKİMİZDEN BAŞKA HİÇBİR İLİŞKİMİZ YOKTUR"



C.Ö.'nün savunmasının ardından A.G.'nin kız arkadaşı olduğu iddia edilen Z.Ç. de tanık olarak dinlendi. Olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını iddia eden Z.Ç., A.G.' nin memur olduğu için iş yerini resmi olarak kendisi üzerine açtığını belirterek, "Bu olayla ilişkim yok. İş yeri benim üzerime kayıtlı. Ancak resmiyette benim üzerime. Sanık A.G. memur olduğu için kendi üzerine iş yeri açamayacağından dolayı, biz de uzun zamandır birbirimizi tanıdığımız ve güvendiğimizden dolayı benim adıma açtı. Ben maktulü de tanırdım. Ben bu iş yerin sadece resmi işleriyle ilgilenirdim. Sık sık gidip gelmezdim. Müşterilerini de bilmezdim. Maktulle A.G. arasında bir husumet olup olmadığını bilmiyordum. A.G. ile ben uzun zamandan beridir arkadaşızdır. A.G. ile Arkadaşlık ilişkimizden başka hiçbir ilişkimiz yoktur" şeklinde konuştu.



DURUŞMA ERTELENDİ



Z.Ç.'nin dinlenmesinin ardından sanıkların ardından sanık avukatları savunma yaptı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti A.G., T.A., C.Ö. ve H.S.'nin tutukluk hallerinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.