Akıl almaz vahşetten mucize kurtuluş

BUGÜN NELER OLDU

Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan cinayetlerinin bir benzeri İstanbul'da işleniyordu. Avcılar'daki vahşet, 6 Şubat akşamı yaşandı. 25 yaşındaki Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre Çiçek ile görüşüyordu. Gençlerin görüştüğünden ailelerinin de haberi vardı. 25 yaşındaki Emre Çiçek kız arkadaşı Rabia K.'yi "sürprizim var" diyerek kiraladığı araçla akşam saatlerinde yemeğe götürdü. Bir lokantada yedikleri yemek sonrası Emre Çiçek genç kıza "Sana çalıştığım yeri gösterip patronumla tanıştırmak istiyorum" dedi. Emre Çiçek, ikna ettiği Rabia K.'yi Avcılar Parseller'de bulunan tekstil atölyesine götürdü.Emre Çiçek burada kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen genç kıza tecavüz etmek istedi. Rabia K. direnince Emre Çiçek genç kızın boğazını falçatayla kesti. Emre Çiçek kanlar içinde yere yığılan Rabia K.'nin ellerini bağladıktan sonra defalarca bıçakladı. Genç kızın yaşadığı dehşet dolu dakikalar bunlarla da bitmedi. Genç kıza cinsel saldırıda da bulunan Çiçek, daha sonra baltayla vurup tekmeledi. 3 saat süren dehşet sırasında kanlar içindeki Rabia K.'nin öldüğünü sanan Çiçek, genç kızı atölyedeki büyük bir çuvalın içine koyarak kiraladığı aracın bagajına attı. Çiçek, içinde Rabia K.'nin bulunduğu çuvalı Küçükçekmece Gölü kenarına attı.Bayrampaşa'daki otogara giden Emre Çiçek buradan babası Ali Çiçek'i arayarak olayı anlattı ve kaçacağını söyledi. Ali Çiçek sorunlar yaşadığı oğlunun anlattıklarını polise bildirdi. Otogara giden polis, Emre Çiçek'i gözaltına aldı. Polis, Emre Çiçek'i de yanına alarak Firuzköy'deki göl kenarına gitti. Saat 04.00 sıralarında polis, Çiçek'in gösterdiği noktada çuvalda kanlar içindeki Rabia K.'nin yaşadığını belirledi. Polis ekipleri, aracına aldıkları genç kızı, ambulans beklemeden hastaneye götürdü. 6 gün komada kalan genç kız, 1 aylık tedavisinin ardından evine gönderildi. DHASaldırgan Emre Çiçek "Kasten Adam öldürmek" suçundan cezaevine gönderildi.