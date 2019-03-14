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’da park halindeki otomobil kundaklandı

’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından park halindeki otomobil üzerine dökülerek kundaklandığı ileri sürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 07:14
Bağcılar’da park halindeki otomobil kundaklandı
Alevler içerisinde yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 04:30 sıralarında Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 333 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan 34 CD 7353 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kundaklandı iddiası

Sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan 1 kişi tarafından aracın üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandığı ileri sürüldü. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişiyi yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bağcılar’da park halindeki otomobil kundaklandı
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