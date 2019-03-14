Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Eşi sabah uyandığında fark etti...

Eşi sabah uyandığında fark etti...

'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren (38), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 15:20
Eşi sabah uyandığında fark etti...

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Cemil Çetin, sabah uyandığında yanında yatan eşi Pınar Çetin'in tepki vermediğini gördü. Cemil Çetin, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, 1 çocuk annesi Pınar Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Pınar Çetin'in cenazesi, bugün Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşi sabah uyandığında fark etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN