Eşi sabah uyandığında fark etti...

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Cemil Çetin, sabah uyandığında yanında yatan eşi Pınar Çetin'in tepki vermediğini gördü. Cemil Çetin, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, 1 çocuk annesi Pınar Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ
Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Pınar Çetin'in cenazesi, bugün Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.