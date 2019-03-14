Fuhuş çetesine "misafir" operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde "misafir" adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Önceki gün gözaltına alınan ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 7 kadın sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık kontrolünde bir kadında cinsel yolla bulaşan "frengi" hastalığı tespit edildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Mart'ta, çeşitli mahallelerdeki 11 evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, "misafir" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, belirlenen adreslerde 7'si yabancı uyruklu kadın 14 zanlı gözaltına alınmıştı.