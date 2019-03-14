Gebze-Halkalı banliyö hattı izlenimleri: Hizmet dediğin böyle olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk seferler dün sabah saat 06.00 itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren işe, okula giden, hatta banliyö hattını merak eden vatandaşlar istasyonlara akın etti. Zaman ve yoldan tasarruf ettiren hat, hızı ve konforuyla vatandaştan tam not aldı. İstanbullular kente soluk aldıracak proje sayesinde uzun trafik yolculuğunda gittikleri mesafeyi kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

İşte açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın tüm durakları!

Vatandaşlar şimdilik 15 dakikada bir yapılan seferlerin daha da sıklaştırılmasını istedi. Gebze- Halkalı hattı, eskiden 185 dakika olan 76 km'lik Gebze- Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirdi. Hat üzerinde 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı. Hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıması bekleniyor. "Hizmet dediğin böyle olur" diyen vatandaşlar görüşlerini SABAH'la paylaştı:







'ARTIK TRAFİK DERDİM YOK'

Okan Yıldırım (25-Mağaza Müdürü): Bostancı'dan Kartal'a gideceğim. Daha önceden sahil yolunu kullanıyordum, trafik oluyordu. Şimdi trafik derdim yok. Bu hattı ne zamandır bekliyordum. Daha da modern bir hale getirilmiş. İnsanlar raylı sistemlerdeki bu hizmetler sayesinde rahat ediyor. Çalışmaları gayet başarılı buluyorum.

Hüseyin Durmaz (73-Emekli): Bu hat işime çok yarıyor. Senelerdir bekliyoruz. Eski halini de biliyorum. Şimdi daha hızlı, daha rahat, vagonlar konforlu. Demek ki insana değer veriliyor. Hizmet dediğin böyle olur. Yapanlardan Allah razı olsun.

Murat Doğancan Erbek (42-Restoran şefi): Bütün İstanbullular için çok güzel bir hizmet oldu. Yollarda maalesef çok trafik var. Bu hat sayesinde hem yoldan hem zamandan tasarruf edeceğim. Şimdi kendime daha fazla zamanım kalacak.

Ayşin Elgin (49-Ev hanımı): Evim Bostancı Tren İstasyonu'nun hemen karşısında. Ne zamandır bekliyordum. Çok işimize yarıyor bu hat. Memnunum, çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Mustafa Aydın (30-Avukat): Hemen hemen her gün Anadolu yakasından karşıya gidip geliyorum. Bu hat zamandan ve yoldan kısalttı. Şimdilik seferler 15 dakikada bir ama daha sık olur inşallah. O zaman daha da güzel olur.







'YOLUM KISALACAK'

Mehmet Şahin (24-Öğrenci): Okula gidip gelirken hafta içi her gün kullanacağım bu hattı. İşime epey yarayacak, yolumu kısaltacak. Önceden metroya ve sonrasında yarım saat boyunca otobüse biniyordum. Şimdi bu hatla gidip geleceğim.

Fethi Ökdem (50-İşletmeci): Hattın açılmasından dolayı mutluyum. Raylı sistemlerle ilgili hizmetler çok başarılı zaten. Daha da sürmesi lazım. Bu hattın da sefer saatleri 5 dakikada bir olsa çok güzel olur.