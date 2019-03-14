İsmet Özel’in durumu iyi

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Üç gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo olan şair ve yazar İsmet Özel'in (75) sağlık durumu iyiye gidiyor. Özel'e refakat eden yakınları, "İsmet Bey'in genel sağlık durumu şu an çok şükür normal. Anjiyo operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ne zaman evine çıkacağına doktorlar karar verecek. Yemesinde ve konuşmasında her hangi bir sıkıntı yok. Doktorlar hassasiyet gösteriyor. Sevenlerinden dua istiyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Özel'i telefonla arayıp konuştuğunu belirterek "Genel durumunda bir sorun yok" demişti.