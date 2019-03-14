Maaşı kesilince 56 yıldır evli olduğunu öğrendi, şaşkına döndü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayatı boyunca evlenmeyen 70 yaşındaki Siham Reyhani, 14 yaşından bu yana evli olduğunu maaşını almak için gittiği SGK'da öğrenince şaşkına döndü

''BU UTANÇ VERİCİ BİR DURUM''

Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendikten sonra Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Burada All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep'te 14 yaşından beri evli göründüğü söylendi.

6 kız 5 erkek 11 kardeş olduklarını belirten Reyhani, aile albümündeki anılarla dolu fotoğrafları göstererek 'Ne evliyim, ne çocuğum var, ne nişanlandım, ne sözlendim. Şok olmuş durumdayım, bu utanç verici bir durum. Ben namusumla evimde oturuyorum. Hiç mi Allah korkuları yok bunların." diyerek tepki gösterdi.

''İKİ KIZ KARDEŞİM HİÇ EVLENMEDİ''

Hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, "Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte, doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum." dedi

Abisi Mehmet Reyhani de çok şaşkın olduklarını belirterek, karşılarından gelse, selam verse dahi tanımayacakları biri ile kız kardeşinin evli olduğunu öğrendiklerini, ancak böyle bir evliliğin asla yaşanmadığını anlattı.

Reyhani "Avukat işlemleri sürdürmek için Nüfus Müdürlüğü'nden güncel bir nüfus cüzdanı çıkardı ve bu cüzdanın ise evli olduğu kişinin soyadı üzerine çıkartıldı. Benim iki kız kardeşim hiç evlenmedi, ellerine erkek eli bile değmedi" şeklinde konuştu.